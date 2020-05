No alla raccolta dei funghi, sì alla pesca: la Fase-2 spiegata dal sindaco Falorni

Resoconto diretta “social” di domenica 3 maggio

Le novità della cosidetta “fase due”, contenute nel nuovo DPCM e nelle ordinanze emanate in merito dalla Regione Toscana. E’ questo il tema affrontato ieri sera dal Sindaco, Alessio Falorni, nella sua diretta “social”, nel corso della quale ha ribadito il concetto che – al di là dei comportamenti consentiti dalle nuove norme – ciò che rimane assolutamente indispensabile per tutti è l’uso della mascherina, il rispetto delle misure di distanziamento sociale, e infine il nostro senso di responsabilità poiché “il nostro cervello è il più grosso dispositivo di protezione individuale che possiamo mettere in atto”.

Esaminiamole nel dettaglio:

ATTIVITA’ MOTORIA (PASSEGGIATA O BICI) – Deve partire dalla propria abitazione e si può andare dove si desidera a condizione di non utilizzare alcun veicolo di trasporto diverso per raggiungere il luogo designato, fino al rientro presso la propria abitazione.

ATTIVITA’ SPORTIVA – E’ libera, purché svolta in modo individuale. E’ possibile esercitarla anche fuori dal proprio Comune utilizzando un mezzo di trasporto per poter raggiungere il luogo designato. Lo sportivo deve comunque portare la mascherina con sé, nel caso debba indossarla.

PARCHI – I genitori (e inoltre i nonni, zii) sono responsabili della condotta dei bambini che accompagnano nei parchi. Se ci sono comportamenti che non rispettano le misure di distanziamento sociale, possono essere sanzionati. Ugualmente incorrono in possibili sanzioni i proprietari dei cani che all’interno dei parchi e giardini pubblici (anche in quelli dove non ci sono divieti) non li tengono al guinzaglio.

CONGIUNTI – Nel nuovo DPCM è stato chiarito che in questa categoria – valida per motivare gli spostamenti - non rientrano tutti gli “affetti” come gli amici. Rientrano nella categoria dei “congiunti” le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo (i fidanzati, per intenderci), nonché i parenti fino al sesto grado (figli dei cugini) e gli affini del coniuge.

AUTOCERTIFICAZIONE – Va sempre portata con sé.

MASCHERINE – Ricorda che devono essere sempre indossate, unitamente alle misure di distanziamento sociale.

PESCA – Ci si può spostare individualmente fino al luogo designato per la pesca. Si ricorda che la pesca in mare è consentita, main barca si può stare al massimo in due persone.

SINTOMI SOSPETTI - Non ci si deve spostare in nessun modo se si presentano sintomi di difficoltà respiratoria o febbre maggiore di 37,5°C

ATTIVITA’ AGRICOLA AMATORIALE – Consentita ma solo dal proprietario del terreno, e non più di una volta al giorno.

RACCOLTA FUNGHI E TARTUFI – Non rientrano nelle attività consentite a livello regionale

NEGOZI EXTRA ALIMENTARI – Si può fare la vendita a domicilio. Per coloro che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar, gelaterie) si può fare asporto, ovvero ritiro del cibo e consumazione presso la propria abitazione (non in loco).

SECONDE CASE – Possibile recarsi individualmente nel territorio regionale alle seconde case solo per interventi di riparazione e manutenzione necessari alla sicurezza e alla conservazione del bene (no a scopo ricreativo), con rientro in giornata.

SPESA GENERI PRIMA NECESSITA’ – Consentita su tutto il territorio della Città Metropolitana.

CONTROLLI – La Polizia Municipale oggi ha effettuato controlli su 135 persone, 66 attività commerciali, 12 auto. Zero le sanzioni.

SITUAZIONE CONTAGI – Calo significativo dei decessi, e del totale degli attualmente positivi. Empolese Valdelsa due casi positivi in più: uno a Empoli, e uno a Fucecchio.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa