l 5x1000 devoluto al Comune di Certaldo a sostegno di chi soffre per il Covid-19

Devolvere il 5X1000 dell’IRPEF al proprio Comune di residenza sarà quest’anno occasione per compiere un’azione ancora più buona del solito. Il Comune di Certaldo infatti, che è tenuto ad usare le somme ricevute per scopi sociali, ha deciso che utilizzerà i proventi per le iniziative in favore delle persone colpite dalla crisi causata dall’emergenza Covid-19.

Destinare il 5x1000 non comporta alcun onere aggiuntivo per il contribuente e per assegnarlo al comune di residenza e sufficiente firmare nell'apposito riquadro della dichiarazione, dove sta scritto “sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza”.

“La Giunta comunale, ricordando che già da domani è possibile inviare le proprie dichiarazioni dei redditi, ringrazia fin da ora quanti hanno devoluto in passato il proprio 5x1000 al Comune di Certaldo. Un ringraziamento a quanti confermeranno la propria scelta anche quest'anno – dicono gli amministratori certaldesi – e a chi vorrà, per la prima volta, destinare queste risorse, che andranno appunto a sostenere le persone colpite dall’emergenza Covid-19”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa