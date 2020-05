La biblioteca di Empoli ti fa compagnia, ogni giorno letture e attività quotidiane

La biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli, attualmente chiusa ai sensi delle vigenti disposizioni per il contenimento del contagio da COVID-19, prosegue con le sue proposte culturali e di intrattenimento dedicate a tutti i suoi affezionati utenti.

Per citare uno dei servizi tra gli altri, il più recente, messi in campo proprio in questi giorni, è il prestito a domicilio: da lunedì 27 aprile, infatti, i cittadini residenti a Empoli possono ricevere a casa libri, dvd e audiolibri.

Ma la ‘Fucini’ non si ferma e lancia da questa settimana un nuovo programma di intrattenimento online, denominato “La biblioteca ti fa compagnia”, rivolto a tutti i fruitori.

Sulla pagina Facebook della biblioteca (@fuciniempoli al link https://www.facebook.com/fuciniempoli/) ogni giorno dalle 9 alle 18 e il sabato mattina, i bibliotecari della Fucini propongono letture, attività creative, suggerimenti di ascolto e di visione per fare compagnia agli utenti nelle lunghe ore della quarantena.

Oltre agli appuntamenti fissi quotidiani:

- Ore 9 RISVEGLI LETTERARI: una poesia al giorno, tutti i giorni, come prima attività della biblioteca. Sarà pubblicata sui “rintocchi delle nove”, come un dono della biblioteca ai propri utenti, come punto di partenza e finestra a cui affacciarsi per il resto della giornata.

- Ore 10 UN CAFFE' INSIEME: rassegna stampa dalla piattaforma MediaLibraryOnLine e condivisione delle principali notizie del giorno, provenienti dal mondo delle biblioteche, della lettura e della cultura in generale. Un post informativo con collegamenti alle principali risorse gratuite accessibili online.

- Ore 18 STASERA (non) ESCO CON... Consigli di visione, ascolto, lettura e navigazione per adulti e ragazzi a cura dei bibliotecari della Fucini, che condivideranno con gli utenti di sempre e i nuovi curiosi suggerimenti di film, dischi, artisti ed esperienze virtuali da godersi comodamente seduti sul proprio divano;

E settimanali:

- SFERRUZZA SFERRUZZA (martedì alle 16);

- L'ORA DEL RACCONTO (martedì alle 17);

- IL MERCOLEDI IN ARCHIVIO (ogni mercoledì alle 15);

- VIDEO-LETTURE SCOUT (venerdì alle 16);

- RIMEDI LETTERARI per affrontare i piccoli grandi problemi della vita con l'aiuto di un libro (gli appuntamenti sono differenziati per fasce di età: il lunedì alle 15 per adulti; il mercoledì alle 16 per adolescenti; il venerdì alle 15 per bambini).

Ma ecco anche gli imperdibili della prossima settimana:

- IO LEGGO PER TE! Letture on demand: la bibliotecaria Antonella vi aspetta il lunedì e giovedì mattina alle 11 per una lettura in diretta Skype! Potrete scegliere la vostra lettura preferita tra gli scaffali de "La biblioteca del sottotetto" allestita per affrontare il periodo di quarantena. Prenotate il vostro posto scrivendo a sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it. L'appuntamento online è riservato a massimo 10 bambini.

- A SCUOLA DI FANTASIA: appuntamento con Rodari il lunedì e giovedì pomeriggio alle 16 per sperimentare le sue tecniche di scrittura creativa. Lunedì 4 maggio, ‘l'Errore creativo’ alle 16; giovedì 7 maggio ‘Giochiamo con le fiabe’ sempre alle 16;

- UN LIBRO AL GIORNO... toglie la noia di torno: laboratori creativi per bambini dai 4 agli 8 anni a partire dal libro il martedì, mercoledì, venerdì e sabato alle 11 e giovedì alle 17;

- LABORATORIO DI ARTETERAPIA per adulti il lunedì e mercoledì alle 17;

Lunedì 4 maggio: COMPOSIZIONI GUIDATE (materiali necessari: 10 carte, pennelli varie misure e grandezze, tempere (5), cere ad olio e/o matite colorate; acqua; scottex, ciotole o bicchieri per contenere il colore;

Mercoledì 6 maggio: ASSAGGI DI COLORE E STRAPPO (materiali necessari: 1 pennello (che può variare di grandezza a seconda della grandezza del supporto scelto), tempere (5); spazio per la tavolozza; scotch di carta; acqua, scottex)

- GIOCHIAMO CON L'ARTE venerdì alle 17: ASTRATTI SMONTATI CON MONDRIAN (materiali necessari fogli di carta, colori a piacere, forbici e colla).

