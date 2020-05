Leggerissimo, episodio XXV: il mistero

Su Radio Lady torna la rubrica Leggerissimo, condotta da Irene Rossi con Gianmarco Lotti, che ha l'obiettivo di consigliare buone letture e di condividere esperienze letterarie.

La venticinquesima puntata è andata in onda in forma speciale e ridotta. Solo la prima parte di consigli, ma con il mistero come filo conduttore: si parla di Le venti giornate di Torino di Giorgio De Maria e di Andalù e Passato Remoto di Vittorio Cotronei. Sulla pagina Facebook di Radio Lady potete rivedere anche la diretta Facebook.

Appuntamento alla prossima puntata di Leggerissimo, in onda lunedì 11 maggio (potrebbero esserci variazioni a causa del Covid-19). Diretta dalle 16.10 su Radio Lady (fm 97.7, 102.1 a Pisa e Livorno) e su Clivo Tv, ma anche in streaming sulla pagina Facebook di Radio Lady.

Non dimenticate! Se lavorate in librerie, biblioteche o a stretto contatto coi libri oppure se semplicemente non potete vivere senza, contattateci e potrete venire ospiti in trasmissione. Altrimenti anche semplici consigli di lettura sono ben accetti!

Gianmarco Lotti