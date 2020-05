Nuovo furgone donato agli Angeli del Bello

È stato consegnato questa mattina agli Angeli del Bello un caddy Volkswagen donato dalla Toscandia di Calenzano. Un aiuto importante per le attività della fondazione, in prima linea anche in questo momento di emergenza per la distribuzione di mascherine, tute e non solo. Alla consegna, oggi al piazzale Michelangelo, erano presenti tra gli altri l’assessore alla Partecipazione e cittadinanza attiva Alessia Bettini, il presidente degli Angeli del Bello Giorgio Moretti e l’amministratore delegato di Toscandia Giuseppe Bartelli.

“Un aiuto importante per le attività degli Angeli del Bello, impegnati a dare il proprio contributo anche in questa fase di emergenza – ha detto l’assessore Bettini -. Un presidio cittadino sempre presente e attivo, non solo su decoro e manutenzione ma pronto a intervenire laddove c’è bisogno, partendo da una grande rete di volontari che cresce sempre di più e che ha visto proprio in questo periodo oltre cento nuove iscrizioni. Per questo, ringrazio Toscandia per la disponibilità e attenzione dimostrata, fin dalla prima mia sollecitazione a fornire un mezzo idoneo agli Angeli del Bello. Un altro esempio di come le forze più vive della città quando si mettono insieme sono sempre in grado di esprimere le migliori istanze di solidarietà e speranza”.

"Già nella prima fase di emergenza – ha detto il presidente Moretti -, Toscandia aveva messo a disposizione degli Angeli del Bello un mezzo per sopperire alle esigenze di consegna delle oltre 200mila mascherine che gli Angeli hanno portato ad oltre mille medici della provincia di Firenze e non solo: anche nella complessità del momento gli Angeli non si sono mai fermati dando un piccolo contributo in questa fase d’emergenza. Dopo averci visti all’opera Toscandia ha deciso di donarci un Caddy Volkswagen. Un grande ringraziamento per la sensibilità dimostrata; un dono che sarà utilissimo per le attività tipiche che gli Angeli che speriamo a breve torneranno alla normalità. Stamani la città era bellissima – ha concluso Moretti -: riprenderemo il lavoro degli Angeli in sicurezza con delle iniziative che potranno rappresentare anche un piccolo ‘prototipo’ su come possiamo lavorare all’aperto e con le dovute accortezze tornare a curare il decoro della città".

Già nella prima fase di emergenza, Toscandia aveva messo a disposizione degli Angeli del Bello un veicolo elettrico per sopperire alle esigenze di spostamento nel momento in cui l’auto degli Angeli era stata rottamata perché ormai troppo usurata. Con il caddy Volkswagen la consegna diventa definitiva.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa