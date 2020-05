Piaggio, 2.500 di nuovo al lavoro: ecco le misure di sicurezza intraprese

Sono 2.500 circa i lavoratori che oggi sono tornati a lavoro alla Piaggio di Pontedera, dove questa mattina sono riprese con regolarità le attività di produzione. Operaie e impiegati hanno fatto di nuovo ingresso in azienda dopo i numerosi interventi per un lavoro in sicurezza contro il rischio contagio. Distanziamento sociale e protezione individuale i due obiettivi principali accordati nell'ambito di un'intesa raggiunta nei giorni scorsi con i sindacati.

Ecco quanto spiegato in una nota dall'azienda alcuni giorni fa.

In vista della ripresa il Gruppo Piaggio ha svolto importanti attività di igienizzazione e sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro. È stato definito un piano di igienizzazione quotidiana delle postazioni e degli strumenti di lavoro, sia a fine giornata, sia ad ogni cambio turno, oltre ad ulteriori attività di igienizzazione e sanificazione a cadenza settimanale.

L'organizzazione del lavoro tiene in considerazione sia le esigenze sanitarie sia quelle produttive. Sono state adottate soluzioni idonee a garantire il distanziamento sociale di almeno 1 metro nel corso delle attività lavorative, in ingresso e uscita dallo stabilimento, nella mensa e nelle aree comuni.

All’ingresso degli stabilimenti verrà mantenuta la misurazione della temperatura corporea, affidata a ditte specializzate esterne, che verrà progressivamente eseguita anche con l’utilizzo di termoscanner.

Sono state ridisegnate e organizzate le linee produttive per garantire la distanza interpersonale tra gli operatori. Inoltre, per supportare la presenza degli operatori nelle proprie postazioni di montaggio, nel corso di ogni turno un addetto debitamente equipaggiato, passerà sulle linee offrendo bevande di ristoro.

Nel corso di tutta la giornata è garantito il presidio del medico del lavoro, a disposizione di ogni lavoratore.

Nelle mense, al fine di ridurre il numero simultaneo di commensali, sono stati definiti flussi e turni di accesso, sono stati ridisegnati gli spazi, e introdotti separatori in plexiglass sui tavoli. Inoltre, verranno utilizzati accessori usa e getta.

A tutti i lavoratori, operai e impiegati, verrà fornito a cadenza regolare un apposito kit con dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti e, quando necessario occhiali, e sono messi a disposizione dispenser con gel igienizzanti.

Verranno anticipati i fine turno, per permettere agli operai di organizzare con tranquillità l’attività negli spogliatoi e riorganizzare il rientro a casa.

Compatibilmente con le esigenze di carattere tecnico-organizzative, è prevista l’adozione dello smart working per attività specifiche ed anche per soggetti con particolari patologie valutate dal Medico Competente.

Sarà garantita la massima diffusione a tutti i lavoratori di un pacchetto di informazioni in merito alle misure e regole da adottare all'intero dei locali aziendali, tra cui le misure all'interno delle mense, modalità di gestione delle riunioni, indicazioni di comportamento per visitatori e fornitori e informazioni dai medici competenti per la gestione di possibili sintomi di Covid-19 e attività di prevenzione da adottare nelle situazioni di emergenza.

Il rispetto delle regole previste dai Protocolli siglati sarà richiesto anche ai fornitori e al personale delle ditte esterne, che garantiranno con autocertificazione.

Gli interventi e le misure messe in atto saranno monitorati dal Comitato già costituito secondo quanto previsto dall’intesa tra Governo e Parti Sociali, siglata lo scorso 14 marzo.

Gli incontri si sono tenuti dal Gruppo Piaggio con le organizzazioni sindacali di Piaggio (Pontedera - PI), Aprilia (Noale e Scorzè - VE) e Moto Guzzi (Mandello del Lario – LC).