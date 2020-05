Picchia la moglie da ubriaco, arrestato. Violenze duravano da 5 anni

Ha picchiato la moglie una volta tornato a casa ubriaco, lei ha chiamato i carabinieri dopo essersi chiusa in camera con i suoi 5 figli minorenni. Il 41enne è stato arrestato ieri a Firenze per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Non ci sarebbero motivazioni particolari per il gesto dell'uomo, che ha colpito la moglie con dei pugli e poi l'ha portata a colpire la testa contro una parete dopo averla presa per i capelli. La donna è riuscita comunque a salvarsi. Ha chiamato il 112 in evidente stato di choc. Il medico del 118 ha riscontrato lievi lesioni a un braccio. Secondo i carabinieri le violenze andrebbero avanti da 5 anni, senza mai una denuncia della donna per paura di ritornsioni. L'arrestato adesso è nel carcere di Sollicciano.

