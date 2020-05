Run Challenge del Centro Giovani, allenamenti condivisi a Fucecchio

Se da oggi 4 maggio possiamo tornare a fare attività motoria in solitaria allora da oggi il Sottosopra Centro Giovani di Fucecchio si inventa Prova a prendermi la Run Challenge per adolescenti e non che amano lo sport e vogliono approfittare delle belle giornate per una corsa individuale all'aperto a distanza di sicurezza.

Un modo nuovo per stare insieme oltre all'appuntamento giornaliero dalle 15.30 alle 17.30 in chat o in videochiamata su Zoom per vedersi e scambiarsi idee oltre a studiare e stare insieme.

Iscriversi alla sfida settimanale di gruppo per runner del Sottosopra centro giovani è facile e ovviamente gratuito.

Scrivi a sottosoprafucecchio@gmail.com il tuo contatto telefonico e verrai inserito sul gruppo Sottosopra Fucecchio di Runtastic per iniziare ad allenarti con noi quando e dove vuoi registrando le tue sedute di allenamento e rendendole visibili ai partecipanti del gruppo che possono incitarti live e vedere i tuoi tempi e i tuoi progressi!

Condividiamo su Runtastic i chilometri corsi e chi ne fa di più sarà il campione settimanale!

Iscrizioni dal 5 al 9 Maggio e da Lunedì 11 Maggio si parte per questa nuova Prova a prendermi Run Challenge!

Per ogni dubbio o informazione contattaci sulla pagina Facebook Sottosopra – Centro Giovani, su Instagram sottosopra.centrogiovani o per mail a sottosoprafucecchio@gmail.com

Fonte: Centro Giovani Sottosopra di Fucecchio