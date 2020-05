Servizi infanzia 2020/2021 San Miniato: come presentare domanda

Dal 2 maggio fino al 31 maggio 2020 sono aperte le iscrizioni ai servizi infanzia comunali per l'anno educativo 2020/2021 (per i soli nati il 31 maggio anche fino al 4 giugno).

Possono presentare domanda i genitori dei bambini residenti nel Comune di San Miniato nati dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2020 compresi, mentre devono fare richiesta di riconferma anche i genitori di coloro che hanno frequentato il nido nell'anno educativo precedente.

Anche quest'anno l'amministrazione comunale è assegnataria dei fondi MIUR 0-6, grazie ai quali sarà prevista la riduzione del 18,5% della retta mensile sostenuta delle famiglie che fruiscono dei servizi della prima infanzia per i mesi settembre-dicembre 2020.

Le domande devono essere presentate on-line direttamente sul portale dei Servizi Educativi e Scolastici del Comune di San Miniato https://sanminiato.ecivis.it/ECivisWEB/.

Per un problema tecnico il modulo on-line sarà disponibile a breve e fino alla risoluzione del problema sarà possibile utilizzare, in via eccezionale, il modulo in formato pdf-editabile disponibile nella sezione “Documenti” del portale dei Servizi Educativi e Scolastici, da inviare a mezzo email all'indirizzo scuola@comune.san-miniato.pi.it.

Tutte le informazioni necessarie possono essere consultate:

- sul sito web del Comune, relativamente alle iscrizioni ai servizi infanzia;

- sul sito della Bottega di Geppetto (www.bottegadigeppetto.it) nella sezione “Servizi Educativi per l’Infanzia” per indicazioni relative al sistema dei servizi educativi per la prima infanzia.

Per ulteriori chiarimenti potete contattare la Direzione dei Servizi Educativi e Scolastici inviando una email all'indirizzo scuola@comune.san-miniato.pi.it oppure telefonicamente al numero 0571.406820.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa