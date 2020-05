Sittel, 175 dipendenti in Toscana. FiomCgil: sciopero contro disdetta Ccnl Metalmeccanico

Sciopero di otto ore domani alla Sittel, azienda di installazioni telefoniche che lavora per Telecom su tutto il territorio nazionale e che conta numerosi dipendenti anche in Toscana, dopo la decisione aziendale di voler cambiare contratto ai lavoratori applicando quello delle telecomunicazioni al posto di quello metalmeccanico. Lo annunciano Barbara Tibaldi, della segreteria nazionale Fiom Cgil e responsabile telecomunicazioni, e Stefano Angelini della Fiom fiorentina.

“E' inaccettabile la decisione della Sittel, azienda che lavora per Telecom su tutto il territorio nazionale e che conta 80 dipendenti a Campi Bisenzio, 60 a Grosseto e 35 a San Miniato, di voler procedere con la disdetta del Ccnl Metalmeccanico e dei contratti integrativi aziendali, che è stata comunicata alle organizzazioni sindacali il 30 aprile scorso per dare avvio all'applicazione a partire da agosto del contratto delle Telecomunicazioni.

Se l'azienda non provvederà a ritirare immediatamente tale decisione, chiediamo a Telecom la reinternalizzazione di tutti i lavoratori della Sittel che attualmente sono in cassa integrazione, visto che si tratta di un'azienda strategica nel settore delle installazioni telefoniche che svolge attività prevalentemente per Telecom.

Contro la disdetta del Ccnl Metalmeccanico, sono state proclamate 8 ore di sciopero per la giornata di domani, martedì 5 maggio 2020, su tutto il territorio nazionale”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa