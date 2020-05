Solidarietà con '4Good': donati tablet all'Istituto Comprensivo di Santa Croce

Sono quattro fratelli: Caterina, Giuseppe, Romeo e Ludovica Masoni. Insieme hanno costituito la fondazione “4GOOD”. Nata dalla consapevolezza dei quattro ragazzi di essere dei privilegiati e poter così mettere a disposizione le loro forze sostenendo progetti culturali e sociali, con una speciale attenzione ai problemi e alle esigenze della loro generazione. In questo momento storico molto impattante, la “4GOOD” ha subito accettato la proposta del dirigente scolastico Alessandro Imperatrice di sostenere i loro coetanei acquistando quindici tablet e dare così la possibilità ad alcuni studenti dell’ istituto comprensivo statale di Santa Croce sull’Arno di poter seguire lo svolgimento delle lezioni online. Oggi è stato consegnato il materiale in comune alla presenza della sindaca Giulia Deidda, della Dott.ssa Sofia Capuano responsabile dei servizi educativi e dell’insegnante Angela Poli a rappresentanza dell’Istituto Comprensivo di Santa Croce sull’Arno. Per trasparenza i tablet (Majestic 16 GB 2 GB RAM) sono stati acquistati presso il negozio di telefonia Decibel di Santa Croce sull’Arno il quale ha contribuito anch’esso all’iniziativa

Fonte: Ufficio stampa