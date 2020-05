Test sierologici per tutti i dipendenti comunali a Serravalle Pistoiese

A seguito dell'ordinanza del presidente Regione Toscana n. 39/2020 è prevista la possibilità per alcune categorie di dipendenti, fra cui quelli pubblici, di eseguire il test sierologico per covid-19. L'amministrazione comunale si è attivata in tal senso impegnandosi a fare sì che ogni dipendente del Comune di Serravalle Pistoiese esegue il test sierologico.

“Una scelta a mio avviso necessaria ed utile – afferma l'assessore al personale, Maurizio Bruschi – ed è per questo che è stato deciso di allargare il test ad ogni dipendente per non lasciare nessuno indietro andando così a tutelare il lavoratore ma anche i cittadini. I test sono già partiti mercoledì 27 aprile e termineranno a metà maggio e verranno eseguiti in alcuni studi medici della nostra provincia

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa