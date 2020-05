Tombola 'diffusa' a La Serra, l'iniziativa della Misericordia San Miniato

I volontari di protezione civile della Misericordia di San Miniato assieme a quelli della Misericordia di La Serra hanno realizzato un nuovo momento di intrattenimento per tutti i cittadini di La Serra di San Miniato.

Ormai da settimane la nostra Misericordia è fortemente in campo per questa emergenza sanitaria, con interventi di soccorso e trasporto malati covid-19, con la protezione civile per la consegna di farmaci e spese oltre alla spesa sospesa.

Ma non basta.

I nostri volontari hanno realizzato anche un format #MINTRATTENGOACASA che in prima istanza ha intrattenuto sulla nostra pagina facebook migliaia di persone con argomenti interessantissimi divulgati da professori e professionisti di vari settori, per poi trasferirsi sul campo con la 'Tombola diffusa' di ieri.

Oggi un intero paese, in tutta sicurezza, ha potuto partecipare direttamente dai propri balconi o dai propri giardini al gioco della Tombola grazie alla diffusione sonora fatta attraverso i megafoni dei nostri mezzi in 4 punti diversi del paese.

Un utilizzo dei nostri fuoristrada molto particolare e insolito, generalmente impiegati in situazioni critiche o emergenziali.

Oltre 200 le cartelle distribuite con alcuni premi messi a disposizione dai commercianti della frazione.

Un risultato eccezionale, molto apprezzato che contiamo di riproporre in altre frazioni del territorio.

Fonte: Misericordia di San Miniato