Nuovo singolo per Tommaso Novi, 'Molto Bello' presentato a Radio Lady

Tommaso Novi ha presentato a Liberi Tutti il suo nuovo singolo “Molto bello”, che precede l’album dal titolo “Terzino Fuorigioco”.

Una canzone con delle parti fischiettate non può che mettere di buon umore: una canzone allegra, di quelle da cantare a pieni polmoni mentre si va in moto, col vento in faccia e la più totale spensieratezza. Le sonorità del brano richiamano quelle degli anni Settanta-Ottanta.

Parlando di “Molto bello” e, in generale, del concept dell’album da esso anticipato, Tommaso Novi spiega: «“Molto Bello” è la prima lettera dell'album, il primo di una serie di messaggi in bottiglia che chissà se toccheranno mai la terra ferma. Immagino dei precisi destinatari (di questi messaggi) e sono molti».



Biografia

Tommaso Novi è un pianista e cantautore pisano. Ha studiato pianoforte e composizione. Ama stare in casa, ma dice sempre di voler vedere il mondo. Detiene una cattedra di Fischio Musicale a Pisa (forse l'unica in Europa) e collabora con il Dipartimento di Didattica del Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze. Ha inciso il suo fischio per Paolo Virzì su “La Prima Cosa Bella” e ha collaborato col maestro Nicola Piovani per “Una Festa Esagerata”.

Ha un figlio di nove anni con cui trascorre gran parte del suo tempo fra la pesca, il calcio e i video games. Dopo sei produzioni discografiche con il gruppo I Gatti Mézzi (2005 – 2016), incide un disco da solista nel 2017 “Se Mi Copri Rollo Al Volo” (Vrec – Warner Chappell) portandolo in giro per il paese in ottanta concerti. Ha collaborato con Paolo Fresu, Zen Circus, Motta, Gipi, Paolo Migone, Ascanio Celestini, Banda Bardò. Il primo singolo estratto dal nuovo album si intitola “Molto bello” (BlackCandy Records)

