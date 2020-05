Tre giovani prendono a pugni la vetrina di un negozio, denunciati

Tre giovani all'alba di oggi, 4 maggio, hanno preso a pugni, danneggiandola, la vetrina di un negozio di pelletteria nel centro di Firenze, in borgo San Frediano. I tre giovani, un 20enne, un 21enne e un 17enne, sono stati denunciati per danneggiamento in concorso dalla squadra volante della polizia. Ad avvisare la centrale operativa della questura sono stati alcuni residenti, svegliati dai forti rumori.

