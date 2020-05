Turismo, nella Città metropolitana il danno da 'Covid-19' vale 1 miliardo. Nardella lancia i 'touristic bond'

"Il danno che finora abbiamo calcolato nell'area metropolitana per l'industria del turismo è di un miliardo di euro". Questo è quanto ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario nardella in una diretta facebook sulla pagina della community di turismo digitale. Il riferimento, ovviamente, è all'emergenza Coronavirus.

Il sindaco continua dando altri dati: "Su 35 miliardi di euro di Pil dell'area metropolitana il turismo ne occupa il 15% ma è la parte che dà il valore aggiunto alla città. Per le casse del Comune, il cui deficit è vicino ai 200 milioni, sono risorse vitali. Avevamo preventivato per il 2020 di incassare 48 milioni di imposta di soggiorno e non vedremo un euro"

Per far fronte a questa situazione il sindaco ha spiegato che è necessario "comunicare che Firenze è una destinazione sicura, dobbiamo dire che la situazione è sotto controllo e che la città si sta avviando verso una curva di contagio zero", ma anche mettere in campo una "strategia di collaborazione" basata su dei "touristic bond": "Stiamo dialogando con alcuni fondi anche del mondo finanziario e bancario per fare del turismo una grande scommessa in termini di redditività finanziaria. Certi fondi possono emettere 'touristic bond': pagano oggi le imprese, comprando il valore di una camera e rivendendolo l'anno prossimo". Per il fondo si tratta "di un investimento che viene ripagato l'anno successivo quando il valore di una camera o di un appartamento" si alzerà nuovamente".