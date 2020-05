Un nuovo medico di famiglia per la Montagna pistoiese

E' entrato in servizio dallo scorso 1 maggio il nuovo Medico di Famiglia per la Montagna pistoiese in seguito al pensionamento del dottor Nilo Vivarellli. Il nuovo incarico è stato assegnato al dottor Matteo Prati.

Gli assistiti non devono avviare alcuna procedura per il cambio del nuovo medico di famiglia in quanto saranno automaticamente assegnati al dottor Prati.

Di seguito gli orari degli ambulatori:

via Matteotti - Bardalone

lunedì dalle 10 alle 12

mercoledì dalle 10 alle 12,30

venerdì dalle 16,30 alle 19,00

San Marcello, Ospedale L. Pacini

lunedì dalle 16,30 alle 18

giovedì dalle 13,30 alle 15,30

via Gavinana,13 Maresca

mercoledì dalle ore 14 alle 16,30

giovedì dalle 11,00 alle 12,00

venerdì dalle 14 alle 16,30

via Serrina,2 Campotizzoro

martedì dalle 10,00 alle 11,30

Fonte: AUSL Toscana Centro