A Cavallina ripresi i lavori per la 'nuova' scuola

Ripresa l'attività dei lavori dopo lo stop imposto dall'emergenza sanitaria per la scuola primaria della frazione, che prevede un investimento di oltre 1 milione e 400 mila euro Sono ripresi i lavori all'edificio scolastico nella Frazione di Cavallina. Il cantiere si era fermato qualche settimana fa a causa dell'emergenza sanitaria ma da qualche giorno, gli operai sono tornati al lavoro.

L'intervento, che prevede un investimento di oltre 1 milione e 400mila euro, riguarderà l'ampliamento dell'edificio, l'adeguamento sismico della scuola, la riorganizzazione funzionale degli spazi, la sistemazione e ottimizzazione degli spazi esterni, il rifacimento degli impianti elettrico e termico. Il progetto, pur avendo mantenuto l'idea di base rispetto alla partenza, è stato ampliato soprattutto dal punto di vista dell'attenzione all'ambiente.

La superficie della nuova scuola sarà di oltre 2700 mq; un edificio progettato anche per la sostenibilità ambientale ed il risparmio energetico con scelte mirate di materiali e tecnologie costruttive. La variante approvata in corso d'opera prevede migliorie dal punto di vista impiantistico, tali da farlo diventare un edificio "NZEB" (Nearly Zero Energy Building) cioè un edificio capace di un bilancio fra energia consumata ed energia prodotta prossimo allo zero. In particolare rispetto al progetto iniziale (che prevedeva già cappotto termico, infissi termoisolanti e impianto di riscaldamento coadiuvato da impianto fotovoltaico) si sono aggiunti l'impianto di ventilazione meccanica controllata degli ambienti ed un impianto solare termico; migliorie che unitamente a quanto già previsto hanno determinato il raggiungimento della qualifica NZEB.

"Siamo molto felici di poter annunciare la riapertura di questo importante cantiere - commenta il Sindaco di Barberino Giampiero Mongatti - si tratta infatti di un intervento fondamentale anche per la pianificazione in vista della ripresa del prossimo anno scolastico. Ci siamo impegnati per fare in modo che i lavori riprendessero nel più breve tempo possibile e confidiamo che i prossimi mesi non ci riservino altre sorprese. Il nostro impegno continuerà nel cercare di ottimizzare al massimo i tempi con l'obiettivo di consegnare il prima possibile ai nostri cittadini una scuola che sarà più grande, sicura e funzionale".

Fonte: Comune di Barberino di Mugello - Ufficio stampa