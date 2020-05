Muore Alessandro Schiavoni, marito del sindaco Gilda Diolaiuti

È morto a 70 anni Alessandro Schiavoni, marito del sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti, dopo anni passati a lottare contro una grave malattia. "Ieri Alessandro se n'è andato, in punta di piedi come in punta di piedi ha vissuto - commenta con un post il primo cittadino su Facebook -. Una vita dedicata all'impegno politico puro e convinto, senza mai pretendere onori e glorie ma con l'umiltà di chi nelle cose ci crede davvero, di chi è orgoglioso di dare il suo piccolo contributo a garanzia di pari dignità e pari diritti per tutti. Quel suo modo di essere pian piano mi ha contaminata fino a far parte del mio DNA, la parte migliore di lui che mi apparterra' per sempre". Dall'unione di Schiavoni e Diolaiuti è nato il figlio Massimiliano. Schiavoni ha lavorato nel settore del calzaturiero, nel tempo libero è stato portiere nel calcio Uisp ed è sempre stato parte integrante della comunità politica del centrosinistra a Pieve a Nievole.

Il cordoglio

La segreteria comunale del Pd di Pieve a Nievole, attraverso il segretario Monica Birindelli, vuole commemorare la scomparsa di Alessandro Schiavoni.

"Ancora una volta in pochi giorni, dopo Beppe Spinelli, Il PD di Pieve a Nievole è in lutto. Nella giornata di lunedì è prematuramente scomparso il nostro compagno Alessandro Schiavoni, apprezzato lavoratore, impegnato nel sociale e nella nostra cittadina. Siamo vicini a Gilda e Massimiliano che vivono questa grande perdita di una persona speciale, il nostro "Boccia", come lo chiamavano gli amici e i compagni di partito, ai quali mancherà molto ".

"Desidero esprimere - così il sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini -, anche a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, le nostre più sentite condoglianze alla collega Gilda Diolaiuti Sindaco di Pieve a Nievole per la scomparsa del marito Alessandro. In questi momenti così difficili per questa terribile pandemia, è ancora più doloroso affrontare la perdita dei propri cari. Al di là delle differenze politiche, mi lega a tutti gli altri sindaci d’Italia, e in particolare della Valdinievole, la gestione del periodo più duro della storia della Repubblica. Un abbraccio (purtroppo solo virtuale) sincero e una preghiera anche da Montecatini Terme".