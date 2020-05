Allevamento pecore in Valdelsa con abusi edilizi e smaltimento illecito delle carcasse: denunce e multe

In un allevamento di ovini a Gambassi Terme i carabinieri forestali di Empoli hanno riscontrato svariate inadempienze, tra cui abusi edilizi in un bosco di 5mila mq dal vincolo paesaggistico e lo smaltimento illecito delle carcasse animali. I militari hanno proceduto a denunciare l'allevatore e il rappresentante della proprietà dei terreni per violazione del Testo Unico Ambientale e del Testo unico dell’edilizia per la costruzione dei manufatti abusivi in area vincolata paesaggisticamente. Le sanzioni amministrative sono state di oltre 30mila euro: per la trasformazione del bosco è stata violata la legge forestale regionale determinando una sanzione di circa diecimila euro, per lo smaltimento illecito delle carcasse di ovini la sanzione è di ventimila euro e di tremila euro per l’abbandono di veicoli sul terreno. I manufatti considerati illeciti sono sette, adibiti a ricovero animali, sala mungitura e deposito attrezzi. I carabinieri dell'ispettorato del lavoro hanno riscontrato anche la presenza di un lavoratore clandestino e irregolare. Sul posto anche dipendenti della Asl Toscana Centro per accertamenti sulle condizioni igieniche dei locali.

