Casse di espansione Fibbiana e manutenzioni stradali all'odg del Consiglio della MetroCittà

Il Sindaco Dario Nardella ha convocato il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze giovedì 7 maggio 2020 alle ore 9 presso la Sala Luca Giordano, in Palazzo Medici Riccardi (Firenze, via Cavour 1). L'Assemblea prenderà in esame il rendiconto dell'utilizzo dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie, il rendiconto della gestione anno 2019, una variazione al bilancio di previsione 2020- 2022, ai fini della salvaguardia degli equilibri in relazione all'emergenza sanitaria in corso. All'approvazione del Consiglio il regolamento generale delle entrate e della riscossione coattiva, quindi il regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e del canone concessioni per accessi stradali, la delibera sul servizio di tesoreria per il periodo dall' 01.01.2021 al 31.12.2025, la ratifica dell'atto del Sindaco in ordine alla partecipazione al bando regionale per la concessione di contributi per gli itinerari etruschi della Toscana di cui al progetto interregionale 'In Etruria'.

All'ordine del giorno anche lo schema di convenzione fra Città Metropolitana di Firenze e i Comuni di Fucecchio, Cerreto Guidi, Vinci, Capraia e Limite, Carmignano, Signa, Campi Bisenzio, Firenze e Fiesole; una convenzione tra Metrocittà e la Soprintendenza per l'Archeologia, Belle arti e Paesaggio per lo studio, la diagnostica, la progettazione e la direzione dei lavori della facciata del Palazzo Medici Riccardi; un protocollo d'intesa tra Regione Toscana e gli enti locali competenti per la progettazione, la promozione e la realizzazione del tratto toscano della "Ciclovia del sole"; la spesa per il restauro di un terrazzo di Palazzo Medici Riccardi; gli investimenti per la messa in sicurezza del tratto di strada della Sp 556 interessato da crollo e caduta massi al km 4+500.

Nel programma del Consiglio Metropolitano figura anche la spesa di 61.000,00 euro per i lavori di manutenzione sulla rete viaria della Metrocittà, 640.155,41 euro per i lavori global service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale di competenza della Città Metropolitana e, infne, l'approvazione dell'accordo di programma con la Regione Toscana e i Comuni di Montelupo Fiorentino e di Capraia e Limite, per il completamento delle casse di espansione di Fibbiana 1 e Fibbiana 2 sul fiume Arno.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze