Consegnati 40 computer alle scuole di Certaldo per la teledidattica

È in corso in queste ore la consegna di oltre 40 computer ad altrettanti ragazzi della scuola secondaria inferiore che non ne erano dotati e non avevano possibilità di acquistarlo. I dispositivi, concessi alle famiglie in comodato d’uso gratuito fino a quando l’emergenza Covid-19 lo renderà necessario, sono stati acquistati grazie ai fondi del Ministero per l’Istruzione e ad un contributo dell’azienda certaldese Sebach che ha di fatto raddoppiato i fondi a disposizione dell’Istituto Comprensivo certaldese. Grazie anche alla collaborazione dei volontari della Misercordia di Certaldo - che stanno effettuando le consegne dei computer a domicilio, nel rispetto degli standard di sicurezza - tutti gli studenti della secondaria inferiore saranno presto in grado di proseguire in modo più efficace le attività di didattica a distanza.

L’Istituto Comprensivo di Certaldo informa inoltre che, grazie ad un nuovo contributo arrivato sui progetti europei PON, si procederà ora all’acquisto di altri dispositivi che consentiranno di rispondere anche alle richieste pervenute dalla scuola elementare.

“Stiamo attraversando un momento di difficoltà diffusa ed è importante far sì che nessuno resti indietro – dice il sindaco Giacomo Cucini – e siccome la teledidattica rimarrà, almeno per quest’anno scolastico, l’unica possibilità per proseguire il percorso educativo, è fondamentale aver dotato di un computer anche quelle famiglie sprovviste che, trovandosi in difficoltà economiche, non avebbero potuto provvedere. Se riusciamo ad evitare questo ulteriore gap che rischiava di crearsi lo dobbiamo anche alla generosità dell’azienda Sebach – ricorda il sindaco Giacomo Cucini – che voglio di nuovo ringraziare perché di propria iniziativa ci ha contattati per sostenerci in modo così concreto. Un sostegno che la Giunta, in accordo con il dirigente scolastico che aveva censito le situazioni di difficoltà, ha ritenuto opportuno destinare proprio alla scuola”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa