Coronavirus, controlli col drone nei parchi di Firenze

Anche con l'aiuto di un drone della Città Metropolitana di Firenze, venerdì 1 e sabato 2 maggio è stato effettuato a Firenze il controllo per garantire il pieno rispetto delle disposizioni adottate per il contenimento del contagio da coronavirus. Il drone è stato attivato nella zona del Parco dell'Albereta, di Varlungo-Bellariva e dell'Argingrosso, secondo quanto stabilito dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e a supporto della Polizia Municipale del Comune di Firenze.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa