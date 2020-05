Coronavirus, solidarietà a Colle: Rcr dona 50 quintali di pasta alla Caritas

È nei momenti di difficoltà che si dimostra l’amore e l’attaccamento al proprio territorio per questo, nonostante RCR Cristalleria Italiana azienda toscana della Val d’Elsa, stia affrontando il momento più difficile della propria storia cinquantennale, ha provveduto a donare attraverso il proprio CRAL aziendale 50 quintali di pasta a Don Enrico. La fornitura è stata ripartita tra le sedi della Caritas di Spugna, di Santa Caterina, Le Grazie e San Marziale, per le famiglie in difficoltà: "È un piccolo gesto, non risolutivo, ma fatto con l’amore di chi il territorio lo vive tutti i giorni".

