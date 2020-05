Cospe attiva 'Parlamondo': servizio multilingue durante l'emergenza

COSPE ha attivato in questi giorni “Parlamondo” un numero multilingue che allarga il servizio del telefono antirazzista attivato da COSPE lo scorso 1° marzo per sostenere e assistere le vittime dei crimini di odio. Stesso numero (+39 392 538 6480), stessi orari (tutti i giorni dal lunedì al venerdì 10.00 – 17.00), ma maggiori funzioni, in risposta alle nuove esigenze che l’emergenza Covid-19 ci ha posto davanti.

Il nuovo servizio risponderà alle domande e alle richieste concrete di tutti coloro che avranno bisogno di accedere alle misure di sostegno al reddito come i buoni spesa o per avere un appuntamento in Comune. Ma sarà anche una guida in francese, inglese, cinese, arabo e altre lingue per la compilazione delle domande ma anche un sostegno legale in caso di contenziosi.

COSPE ha deciso di allargare il servizio per assistere le fasce più vulnerabili in questa fase di emergenza: il distanziamento sociale e la chiusura della maggior parte delle attività hanno reso oltremodo fragile e difficile la vita di tutte quelle persone già socialmente ed economicamente fragili.

“Parlamondo”, gestito da un’unità interna e da numerosi volontari, servirà a dare risposte pratiche e concrete per accedere alle misure socio economiche introdotte in risposta all’emergenza Covid-19 attraverso:

- Sostegno nella definizione della domanda / compilazione dei moduli relativi al Buono Spesa o misure di integrazione al reddito

- Richiesta di appuntamento al Comune per la consegna di persona della domanda.

- Sostegno linguistico con la traduzione / interpretariato e spiegazione di quanto le pratiche richiedono, per i soggetti che non hanno l’autonomia in lingua italiana per intraprendere da soli le procedure e pratiche necessarie.

- Diffusione delle informazioni sulle possibilità di sostegno pubblico per il superamento dell’emergenza legata alla pandemia.

- Sostegno per alcuni soggetti, in collaborazione con l’Asgi, in casi di contenziosi in sede sia amministrativa sia giudiziaria, per far valere quanto prevede la legge.

- denuncia di eventuali atti discriminatori, discorsi d’odio e aggressioni motivate dall’odio, anche quelle legate al coronavirus (nel caso dei cinesi e degli asiatici in generale).

Fonte: Ufficio stampa