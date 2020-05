Falorni in diretta con Giani: appello per la riapertura di alcune attività

Una doppia diretta “social” quella tenuta ieri dal Sindaco, Alessio Falorni, che nel tardo pomeriggio si è collegato con Eugenio Giani (Presidente della Regione Toscana) per poi sintonizzarsi nuovamente con la popolazione di Castelfiorentino, in occasione dell’appuntamento consueto alle 20.20.

COLLEGAMENTO CON EUGENIO GIANI (Presidente del Consiglio Regionale). Il presidente Giani ha ricordato che durante l’emergenza i Sindaci hanno svolto un ruolo fondamentale, facendosi carico di numerose responsabilità. Non ultime sul versante della comunicazione, che hanno trovato nelle dirette “social” un formidabile strumento di informazione. Si è inoltre soffermato sul tema del distanziamento sociale, apprezzando il fatto che Rossi abbia mutato il metro e ottanta originario da “obbligo” a semplice “raccomandazione” (che non era gestibile soprattutto da alcuni esercizi, come bar e ristoranti) e sulle prossime scadenze che riguarderanno numerosi operatori, come i commerciati, i parrucchieri, i ristoratori. Il Sindaco Falorni, dopo aver fatto alcune considerazioni sull’ordinanza n. 50 approvata dalla Regione Toscana (che ha fatto ulteriore chiarezza dopo le Faq pubblicate dal Governo), ha voluto rivolgere un appello per talune categorie economiche del commercio e artigianato, dagli operatori del mercato ai parrucchieri “Noi dobbiamo avere fiducia nella straordinaria professionalità di queste persone” ha detto il Sindaco – chiedendo che la Regione possa in qualche modo intervenire per anticipare la riapertura di queste attività. Il Presidente Giani ha manifestato il suo impegno in tal senso per dare una risposta in tempi rapidi. E’ stato affrontato anche il tema del prezzo “calmierato” sulle mascherine, che ha messo in difficoltà anche alcune aziende castellane che avevano riconvertito la loro produzione nelle ultime settimane. Il Sindaco Falorni ha aggiunto che, oltre tutto, poter “disporre di una filiera produttiva nostra” rappresenta anche una garanzia per esigenze future.

Questi i temi affrontati nel corso della diretta “social” delle 20.20

EPISODI PIAZZA GRAMSCI – Il Sindaco ha spiegato che il protagonista di alcuni atti vandalici in Piazza Gramsci è una persona (ex residente) che ha manifestato evidenti squilibri di tipo comportamentale. E’ seguita costantemente dai sanitari e dalle forze dell’ordine, stiamo lavorando per risolvere questo problema.

VACCINO E PLASMA IPERIMMUNE – In collegamento telefonico, Alessandro Tafi ha spiegato la differenza tra queste due grandi novità che interessano la lotta al Covid 19. Plasma iperimmune significa difendere qualcuno con le armi di un altro (come avviene per la cura del tetano); il vaccino significa difendere qualcuno con le armi prodotte dalla stessa persona. Il plasma iperimmune sta funzionando bene, sia pure su numeri limitati. Si è soffermato anche sulle “tre T di Vespignani” (Test, Tracciare i contatti, Terapia). Siamo molto migliorati nella terapia e nella prevenzione, ma è in ogni caso importante non abbassare la guardia. E’ stato affrontato anche il tema della responsabilità dei medici, che in questo periodo (complici alcuni studi legali) vengono messi sotto accusa per non essere riusciti a salvare alcune persone dal virus. “Chi esercita un’autorità ha il diritto di farlo nella piena tutela del proprio lavoro” ha affermato il Sindaco “e questo vale per un medico alla stessa stregua di un insegnante o di un rappresentante delle forze dell’ordine”. Il Sindaco ha inoltre anticipato alcune misure che saranno varate dal Governo, di cui vi offriremo maggiori dettagli nei prossimi giorni

SITUAZIONE CONTAGi – Il bollettino quotidiano presenta una situazione decisamente positiva, sia a livello nazionale che regionale. Nell’Empolese Valdelsa non si sono registrati casi positivi in più rispetto al giorno precedente.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa