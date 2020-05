Fase 2, 27mila viaggiatori viaggiano sui treni in Toscana

Oltre 27mila persone hanno viaggiato ieri, lunedì 4 maggio, sui treni regionali della Toscana. Circa 360 i treni regionali di Trenitalia in servizio da ieri in Toscana, per l’inizio della Fase 2 dell’emergenza sanitaria COVID-19.

Il riempimento medio dei convogli è stato di circa il 15% dei posti a sedere disponibili.

La nuova offerta, concordata con la Regione committente del servizio, garantisce il 20% in più dei treni previsti nella Fase 1.

Come previsto, a registrare il maggior incremento di passeggeri sono stati i treni in fascia pendolare, in particolare sulle direttrici Arezzo-Valdarno-Firenze, Pisa-Empoli-Firenze e Pistoia-Prato-Firenze dove comunque l’occupazione massima dei posti a sedere disponibili non ha superato il 25%.

Sulla flotta di Trenitalia è in corso l’allestimento di marker sui sedili da non occupare, segnaletica sulle porte per la salita e la discesa dei viaggiatori e le indicazioni a terra per indicare ai passeggeri l’uscita più vicina e la distanza da tenere con gli altri passeggeri.

Disponibili a bordo già dalla Fase 1 i dispenser con liquido igienizzante per le mani. Potenziate infine le attività di sanificazione e igienizzazione su tutta la flotta

Per quanto riguarda i treni a media e lunga percorrenza, sono 10 da oggi le Frecce che interessano la Toscana (erano 8 fino a ieri). Si tratta in particolare di 3 coppie sulla tratta Torino/Milano – Napoli, 1 coppia fra Venezia e Roma e 1 coppia fra Bolzano e Roma.

Il Gruppo FS Italiane ricorda che tutti i passeggeri devono:

• indossare sempre la mascherina protettiva;

• essere responsabili socialmente, per sé e per gli altri, rispettando la distanza di sicurezza indicata dalle autorità sanitarie, le indicazioni e le informazioni presenti a bordo dei treni e nelle stazioni;

• essere collaborativi a bordo treno con il personale ferroviario, utilizzare percorsi e porte di ingresso e uscita dai treni come indicato dai pannelli informativi;

• essere collaborativi in stazione con il personale ferroviario nell’entrare o uscire dai varchi, seguendo i percorsi individuati e le indicazioni dei pannelli informativi.

Fonte: Ferrovie dello Stato