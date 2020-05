Festa de L'Unità annullata a San Donato di Vinci. Pd dona al Fondo per l'emergenza

La difficile situazione dovuta al Covid-19 ha portato il partito democratico di Vinci a prendere una decisione drastica: annullare la festa dell’Unità di San Donato, che si tiene nel mese di luglio. La manifestazione viene organizzata da tantissimi anni ed è diventata nel corso del tempo una tradizione per l'estate vinciana.

“Questa scelta non è dettata da motivi di sicurezza, che probabilmente con alcuni accorgimenti potrebbe anche essere garantita in futuro. La nostra è una scelta politica. – afferma Daniele Vanni – segretario comunale del Pd di Vinci - Nonostante sia un evento fondamentale per il finanziamento del partito, non possiamo pensare di organizzare una manifestazione incentrata sulla cucina, portando a tavola centinaia di persone in un momento in cui la situazione degli esercizi locali incentrati sulla ristorazione è drammatica. Al contrario, dovremo cercare di trasformare quei giorni in un'occasione per promuovere e sostenere il lavoro delle attività di ristorazione del nostro Comune.”

Il Pd di Vinci ha fatto una donazione di 2.000 euro a nome dei “Volontari della Festa dell’Unità di San Donato sul “Fondo di Mutuo Soccorso per l’emergenza Coronavirus”, istituito dal Comune di Vinci per sostenere le famiglie e le piccole attività imprenditoriali durante questa fase di emergenza.

“La nostra donazione vuole contribuire alla causa e dare un esempio, magari anche altri privati che ne hanno la possibilità potranno fare lo stesso” auspica Vanni. Questa donazione si aggiunge ad un altro contributo elargito a metà marzo dal pd locale all'ospedale San Giuseppe di Empoli per l'acquisto di ventilatori utili al reparto di terapia intensiva. “La decisione di effettuare la donazione a nome dei volontari della festa, - continua Vanni - è un omaggio a tutte quelle persone che hanno dato un mano a realizzare l’evento in tutti questi anni, dandoci la possibilità di poter portare avanti la nostra attività sul territorio”.

Fonte: Pd Empolese Valdelsa