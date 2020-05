Giorgio Battistelli si dimette da direttore artistico dell’Orchestra Ort

Giorgio Battistelli ha dato le dimissioni dalla direzione artistica dell'Orchestra della Toscana (Ort). In una nota, il compositore parla di "una scelta dolorosa frutto di un'incompatibilità con la visione e la gestione della direzione generale di un'istituzione di cui mi onoro di aver fatto parte per tanti anni. Quando i contrasti di ordine culturale sono irrisolvibili, allora è il momento di andare via".

Battistelli è consiuderato tra i più importanti compositori e organizzatori musicali europei. È stato direttore artistico dell'Orchestra della Toscana dal 1996 al 2002, e poi di nuovo dal 2011. Ha diretto nella sua carriera anche il Cantiere internazionale d'arte di Montepulciano, l'Accademia Filarmonica romana, la sezione musica della Biennale di Venezia, l'Arena di Verona, il Teatro dell'Opera di Roma. Dal gennaio scorso è direttore artistico del Festival Puccini di Torre del Lago.

La decisione sarebbe stata presa "in un momento in cui non ritenevo conclusa la mia esperienza artistica con l'Ort, tanto ci sarebbe da fare e tanto ancora avrei voluto fare. É un momento complicato che ci porta a riconsiderare i modelli su cui avevamo fondato il nostro essere. Ancor più di prima la cultura deve essere considerata un servizio essenziale per la sopravvivenza della società e non è possibile assumersi il compito di pensare il nuovo oggi se non si parte da questo assunto. Per questo va fatta una seria riflessione anche sull'organizzazione e gestione delle istituzioni culturali: non ci può essere prevaricazione di un ruolo su un altro, serve una visione condivisa per la migliore allocazione delle risorse con la finalità prioritaria di mantenere alto il livello del prodotto culturale".

Nardella ringrazia

“Vorrei ringraziare il Maestro Battistelli, che considero un amico, per tutto quello che ha fatto alla guida artistica dell’Ort. Battistelli ha dato lustro a questa orchestra così come a tutta la cultura fiorentina e italiana. Mi auguro che continuerà a collaborare con le istituzioni musicali della nostra città”. E’ il commento del sindaco Dario Nardella alla notizia delle dimissioni del maestro Giorgio Battistelli da direttore artistico dell’Orchestra Ort.

L’assessore Sacchi: "Dispiaciuto, spero in collaborazione nell’interesse della città"

“Sono molto dispiaciuto e sorpreso. Conosco il lavoro di Giorgio Battistelli e ne apprezzo l’operato”. Lo dichiara l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi in merito alla dimissioni del maestro Battistelli da direttore artistico dell’Orchestra della Toscana.

“Credo - continua Sacchi - che il difficile momento storico che stiamo attraversando meriti una stabilità utile al rilancio e alla visione delle nostre istituzioni su tutti i livelli, quello artistico compreso. Mi dispiace che le dimissioni del direttore artistico siano irrevocabili anche perché proprio all’inizio della pandemia stavamo ipotizzando - in funzione anche del suo ruolo istituzionale - azioni comuni per rilanciare la produzione culturale del nostro territorio una volta usciti dall'emergenza sanitaria. Conto di sentirlo nelle prossime ore e di poter continuare a collaborare con lui nell’interesse della città”.

Fonte: Ufficio Stampa