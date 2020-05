Lega-FdI Castelfiorentino: "Tre giorni di caos per un solo uomo in escandenscenza, vogliamo questa normalità?"

Sono tre giorni consecutivi che un soggetto di nazionalità non meglio precisata tiene in allerta numerosi soccorritori tra protezione civile, forze dell’ordine, sanitari e lo stesso sindaco a causa di continue escandescenze in piazza Gramsci a Castelfiorentino, escandescenze sfociate anche con la frantumazione della bacheca di fronte al Teatro del Popolo.

L’evidente fallimento di una politica che non ha mai tenuto conto della sostenibilità sociale e che chiaramente sta mostrando i suoi limiti aggravata da una emergenza sanitaria senza precedenti, si trova lì su quella piazza sotto gli occhi di tutti. A niente sono serviti i provvedimenti tampone come la Daspo ampiamente pubblicizzata nel 2018.

Ma quel che è più grave è che nel notiziario Facebook il sindaco, prima ha sottaciuto l’accaduto ma di fronte all’evidenza ci avverte che questi episodi si potrebbero ripetere e che quindi se vedremo sulla piazza uno stuolo di soccorritori sarà una situazione comprensibile. In altre parole questi episodi potrebbero divenire la normalità.

Quindi la domanda è: vogliamo questa normalità per il nostro futuro? Perché non è ben chiaro se avremo soccorritori a sufficienza nel caso in cui i casi aumentassero.

È anche vero che è necessario farsi un’idea chiara di quale direzione vogliamo prendere perché sostenere una politica sperando di avere risultati opposti a questi con un’accoglienza senza regole è assolutamente utopistico. In altre parole non si può remare da una parte e pensare di dirigersi dalla parte opposta.

La cosa è molto semplice. Poichè rimandare al proprio domicilio d’origine i “maleducati” è cosa burocraticamente e oggettivamente difficile, l’alternativa è evitare nuovi arrivi e invece, anche in questa situazione di estrema emergenza, la macchina dell’accoglienza non si ferma e a Castelfiorentino sono stati assegnati proprio in questi giorni 2 nuovi ospiti. Perché prevenire è sempre meglio che curare, ormai dovremo averlo imparato sulla nostra pelle.

Susi Giglioli, capogruppo Lega Castelfiorentino

Caterina Burgassi, referente FdI Castelfiorentino