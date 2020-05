Proposte Lega per ripartire: "Siena modello di coraggio da esportare"

“Per due mesi ogni gruppo consiliare comunale della Lega nella provincia di Siena ha cercato di collaborare con i rispettivi sindaci per dare risposte concrete ai cittadini. Al di la di qualche caso singolo però, non abbiamo ravvisato la collaborazione che ci aspettavamo. In molti casi addirittura sono stati inspiegabilmente sospesi sine die i lavori delle commissioni e dei consigli comunali, sospendendo di fatto la democrazia così come abbiamo lamentato per i lavori del Parlamento. La maggior parte delle amministrazioni si sono limitate a differire alcune scadenze senza però avere il coraggio di prendere decisioni più nette in favore di chi, come commercianti ed imprese in primis, si ritroverà a ripartire con il proprio lavoro in una situazione economica post guerra. Adesso che la fase emergenziale si sta fortunatamente concludendo, crediamo sia nostro dovere prepararci a gettare le basi per una pronta ripresa della nostra economia. A tal proposito, mutuando le proposte che come maggioranza abbiamo messo in atto nel Comune di Siena, abbiamo provveduto ad elaborare una serie di proposte concrete che abbiamo presentato in tutti i consigli comunali della provincia. La riduzione della TARI, l’annullamento della Cosap e dell’imposta sulla pubblicità, la sospensione e proroga delle concessioni edilizie, l’azzeramento delle tariffe inerenti i servizi di trasporto scolastico, della mensa e le rette degli asili, la concessione gratuita del suolo pubblico agli esercenti che ne facciano richiesta e la riduzione degli affitti di immobili comunali, sono proposte concrete e di buonsenso per dare un segnale importante di ripresa a famiglie e imprese del nostro territorio. Ci auguriamo quindi che vengano approvate le nostre proposte per il bene di cittadini e imprese e per dimostrare inoltre che la parola collaborazione non è solo uno slogan per prendere tempo, così com’è avvenuto invece in Parlamento con il Governo Conte, ma è una sincera volontà da parte di chi rappresenta i cittadini nella loro interezza e non nella logica di parte.”

Sen. Tiziana Nisini, Commissario Lega Prov. di Siena