Manutenzione stradale, Niccolai: "825mila euro per i ponti pistoiesi"

La giunta toscana ha stanziato 16 milioni e 305 mila euro per la manutenzione di 39 ponti che interessano strade regionali. Ventotto fanno parte del campione di 164 opere individuate come prioritarie (34 riguardano strade regionali) e dunque da ispezionare per prime, mentre le altre 11 sono strutture affidate ad enti gestori che hanno comunicato comunque a febbraio l’esito dei controlli effettuati e dei lavori di manutenzione necessari.

«In Consiglio Regionale avevamo chiesto un intervento straordinario sui ponti con una mozione a mia prima firma. Sono soddisfatto che la Giunta Regionale abbia fatto questo importante investimento sui ponti del nostro territorio: si passa dalle parole ai fatti. Quando è emersa la criticità di Ponte all’Abate - spiega il consigliere regionale Marco Niccolai - avevo promesso che la Regione si sarebbe fatta carico dei costi di manutenzione, essendo un'infrastruttura regionale. I fatti mi stanno dando ragione: la Regione interviene sui ponti e sulla viabilità regionale con forza. Ovviamente sulla base dell'avanzamento progettuale la Regione sarà pronta a fronteggiare tutte necessità che si evidenziassero dal progetto che la Provincia sta svolgendo. Lo scetticismo di alcuni è così superato dagli atti e dai fatti.»

Fonte: Ufficio Stampa