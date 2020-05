Mascherine agli over 65, 410mila pezzi consegnati a Firenze dalla Protezione civile

Sono oltre 410mila le mascherine protettive consegnate dalla protezione civile comunale ai cittadini che hanno più di 65 anni, dopo il primo milione distribuito a tutti. La distribuzione porta a porta da parte delle squadre dei volontari si è conclusa ieri e riprenderà non appena ne arriveranno altre dalla Regione Toscana.

“In quest'occasione – ha spiegato la vicesindaca Cristina Giachi – i tecnici della protezione civile hanno individuato una modalità per procedere con maggiore sistematicità. Come in precedenza abbiamo utilizzato la banca dati dell’anagrafe comunale. I nuclei familiari dove sono presenti over 65nni sono stati suddivisi per quartieri, poi per circoscrizione elettorale e, infine, in gruppi di una cinquantina di famiglie ciascuno. Infine, e qui sta la novità, ciascun gruppo è inserito in una scheda contrassegnata da un apposito codice a barre”.

Le consegne hanno riguardato anche altri cittadini.

“Altre ventimila - ha ricordato la vicesindaca Giachi che ha anche la delega alla protezione civile - sono state distribuite alle residenze per anziani, cinquemila sono andate invece alle forze dell'ordine”.

Intanto sono arrivate a quota 2mila le persone in quarantena assistite ogni giorno dagli operatori della protezione civile di Firenze. La sala operativa, attiva dal 25 febbraio ha gestito, complessivamente, quasi 9mila chiamate. I cittadini telefonano per avere consigli sull'uso ed il reperimento di mascherine, informazioni sulle ordinanze e sulle attività consentite

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa