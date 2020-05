Minaccia la moglie con l'ascia dopo averla picchiata: arrestato

Ha minacciato la moglie con un'ascia e un coltello a serramanico dopo averla picchiata. Lei è fuggita in strada e ha chiesto l'aiuto di un passante la notte scorsa a Firenze. Un 47enne cingalese è stato poi arrestato per maltrattamenti dalla polizia. Per la donna le ferite riguardano 5 giorni di prognosi. Già in passato il marito si sarebbe reso protagonista di violenze. Ieri l'uomo è uscito in strada e alla vista degli agenti ha chiesto di essere portato via altrimenti avrebbe ucciso la donna. In ospedale è stato compreso il motivo dell'agitazione dell'uomo: era in stato di forte alterazione psicofisica dovuto all'assunzione di alcol e droghe. L'aggressione è avvenuta alla presenza del figlio 20enne della coppia.

