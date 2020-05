Nidi comunali, iscrizioni al via. A breve un open day virtuale per le famiglie

Gli asili nido del Comune di Barberino Tavarnelle si preparano ad accogliere i piccoli per il nuovo anno educativo 2020/2021. In vista dell'apertura delle scuole, in programma a settembre, l'amministrazione comunale indice un bando di rilevanza pubblica per consentire alle famiglie di effettuare le iscrizioni. Sulla base delle domande pervenute l'ufficio Servizi educativi provvederà a stilare la graduatoria individuando coloro che hanno diritto ad accedere al servizio nido. Il bando è aperto fino a venerdì 29 maggio 2020 e si rivolge ai bambini e alle bambine nella fascia di età compresa tra i 12 mesi compiuti al 30 settembre 2020 e i 36 mesi. Le strutture sono Il Melarancio di Barberino Val d'Elsa, situato in via di Bustecca, e Il Melograno, a Sambuca Val di Pesa in via Torricelle. Gli spazi hanno una capienza complessiva per un massimo di 66 bambini, di cui 46 Il Melarancio e 20 Il Melograno, con la possibilità di accogliere il 20% in più a struttura, come previsto dalla legge regionale.

“Come tutti gli anni, garantiamo anche per la prossima stagione scolastica - dichiara l'assessore alle Politiche educative Marina Baretta - l'opportunità di usufruire gratuitamente di un'estensione dell'orario dalle ore 7:30 alle ore 17, l'obiettivo è quello di rispondere alle esigenze lavorative dei genitori che necessitano di una frequenza più ampia. Il servizio sarà attivato su richiesta in entrambi i nidi”. Il Comune renderà possibile anche una visita virtuale agli spazi delle strutture. “Con la coordinatrice pedagogica Giulia Clemente e le educatrici – aggiunge l’assessore Baretta - stiamo organizzando un open day digitale che permetterà alle famiglie di conoscere gli ambienti dei due asili, visibile a breve sul sito del Comune”.

I posti saranno assegnati anche in base alle eventuali disposizioni relative all'emergenza Covid-19. La domanda potrà essere presentata solo on-line compilando l'apposito modulo disponibile sul sito web del Comune di Barberino Tavarnelle al seguente link: http://www.barberinotavarnelle.it/domanda-di-iscrizione-asilo-nido-as-2020-2021.

Per informazioni: Ufficio Servizi educativi tel. 055 8050886- 828, email scuola@barberinotavarnelle.it.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino