Nuovi 26 alloggi ad Anselmo e pista ciclabile a Montespertoli centro: approvati i progetti

Nel corso dell'ultima seduta il Consiglio Comunale di Montespertoli ha approvato due piani urbanistici relativi ad importanti interventi di edilizia privata sul territorio. Si tratta degli interventi di lottizzazione previsti per Anselmo e nel Capoluogo (Poggio Galli).

"Ringrazio il nostro ufficio tecnico che in questo periodo non ha mai smesso di lavorare e ha portato avanti questi importanti progetti, che contengono anche opere di urbanizzazioni strategiche, come una rotonda per rallentare il traffico ad Anselmo e il primo pezzo di percorso pedonale che collegherà il Capoluogo al Museo del Vino dei Lecci" dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini

Entrambi gli interventi sposano la filosofia di sviluppo integrato con il paesaggio che da sempre Montespertoli propone e che stimolerà con forza anche nella prossima pianificazione urbanistica.

Per Anselmo si tratta di un intervento da 26 unità immobiliari suddivise in tre edifici; come opere di urbanizzazione è prevista la realizzazione di una rotatoria, di una parte di percorso pedo-ciclabile lungo la strada provinciale, di parcheggi e verde pubblici. La rotatoria posta sulla Strada Provinciale n. 80 avrà funzione di decelerazione per il traffico veicolare lungo la stessa strada provinciale e punta a essere il primo passo verso la risoluzione dei problemi legati alla velocità delle auto nella frazione.

Per l'intervento di Poggio Galli è stata approvata una variante migliorativa, che nello specifico prevede aumento dei parcheggi pubblici e nuova collocazione del primo tratto di percorso pedonale che collegherà il Capoluogo al Museo del Vino. Il percorso pedonale si articolerà lungo la provinciale e avrà anche un tratto con un'area verde attrezzata, che avrà funzione di vera e propria terrazza panoramica. L'intervento residenziale prevede 16 unità immobiliari, che saranno ovviamente realizzate seguendo i criteri della bioedilizia.

"Approvare ora questi interventi vuole essere anche un messaggio stimolante per la ripresa dopo questo periodo difficilissimo: Montespertoli vuole guardare con fiducia e coraggio al proprio sviluppo, senza rinunciare a elevatissimi standard di sostenibilità ambientale" conclude il Sindaco.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa