Partecipazione: insediata l'Autorità collegiale, nuovi termini per presentare progetti

"I migliori auguri di buon lavoro" per i tre componenti dell'Autorità regionale per la partecipazione, Bianca Maria Giocoli, Antonio Olmi e Andrea Zanetti, che si è insediata questa mattina, martedì 5 maggio 2020. A formularli è il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, che con decreto ha nominato i tre esperti e che spiega: "L'Autorità può stimolare e guidare la partecipazione su progetti di opere pubbliche, piani urbanistici, grandi infrastrutture o insediamenti sociali; lavorerà con la supervisione del Consiglio e potrà promuovere tre bandi l'anno rivolgendosi ad Associazioni del privato sociale, volontariato, cittadini o istituzioni pubbliche per presentare ipotesi, proposte".

Giani annuncia un provvedimento per facilitare il lavoro dell'organismo appena insediato: "Dopo la pausa Covid non è possibile rispettare la scadenza del 31 maggio per la presentazione di progetti da parte di cittadini o Comuni, perciò il termine è prorogato al 30 giugno".

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio Stampa