Ristorazione, cosa inventarsi per la ripresa nel Pisano

“Queste settimane per il mondo della ristorazione sono state particolarmente impegnative e angoscianti- annota Daniele Fagiolini portavoce Horeca CNA Pisa - l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus ha obbligato molti a fermarsi e anche chi ha deciso di continuare il servizio in modalità food delivery e negli ultimi giorni con il take away, l’ha fatto con non poche difficoltà, specialmente logistiche ed in ogni caso è chiaro che è una soluzione parziale, per noi e per i nostri clienti. Non si tratta solo di cibo, bensì di cura, atmosfera, compagnia, relazioni: tutti aspetti che sono parte essenziale della ristorazione ”.

“La CNA si è interrogata a lungo su come poter far fronte a questa situazione emergenziale continuando a supportare al meglio le imprese del settore – osserva Fagiolini - Quello che sappiamo è che oggi ognuno degli operatorie del settore, chi più chi meno, ha un po’ più di tempo da dedicare ad altro rispetto alla solita routine. Con questo spirito è stato organizzato un webinar (seminario online) dove affrontare alcuni argomenti utili alla elaborazione di nuove strategie di organizzazione e di sopravvivenza”.

WEBINAR RISTORAZIONE E ALIMENTARE Mercoledì 06/05 ore 15.30

Giuseppe Paradiso - DECLAR

• Reinventarsi: idee e soluzioni integrative al classico servizio al tavolo

• Comunicare: come farlo al tempo del Covid-19

• Digital marketing: generare potenziali clienti in pochi click

• Opportunità: delivery e take away

Nicola Micheletti - LOCANDA SANT'AGATA

• Come preparare un buon piatto per il ‘delivery’

Per partecipare, clicca qui

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQkqS_O33LSKrULqYm60OIwXZjg4zVeZ_Tf3i6COAi0EZf1w/viewform

Fonte: Cna Pisa