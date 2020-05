San Giuliano Terme: stop a rette dei nidi, mensa e trasporti scolastici, sospensione Tari e Cosap

È quanto il Comune di San Giuliano Terme ha messo in campo per far fronte all'emergenza sanitaria. Ecco un riepilogo delle principali misure con l'assessore al bilancio Carlo Guelfi.

"Il pagamento della Cosap - esordisce l'assessore al bilancio Carlo Guelfi - è stato sospeso fino al 31 maggio, ma siamo pronti a prolungare questa sospensione in seguito a ulteriori provvedimenti nazionali. Alle attività produttive costrette alla chiusura non verrà effettuata la bollettazione della Tari per tutta la durata dell'emergenza sanitaria (anche qui, il riferimento sono i provvedimenti del governo nazionale). Mentre per il mondo scuola ribadiamo quanto già comunicato ad aprile: le famiglie non pagheranno nidi, mensa e trasporto scolastico fino a fine emergenza. Come amministrazione abbiamo deciso di vedercela direttamente con le aziende che forniscono questi servizi, sollevando fin da subito le famiglie dal pagamento di un servizio che giocoforza non possono ottenere e che sarebbe assurdo pagassero".

"Per quanto riguarda i buoni spesa - prosegue Guelfi -, le persone raggiunte sono state per ora 1.257. I nuclei familiari 441. I buoni consegnati 6.954, per un totale di 139.080 euro. La distribuzione è ripresa il 4 maggio anche grazie ai fondi che ci sono stati dedicati dalla Fondazione Pisa, che ringrazio anche io per il sostegno. La domanda potrà essere presentata anche da chi ha già ricevuto il contributo; sul sito istituzionale tutti i riferimenti, termine ultimo il 15 maggio incluso. Importante anche il contributo straordinario all'affitto da parte della Regione Toscana, misura differente rispetto al contributo 'classico' dei comuni. Anche in questo caso, è possibile fare domanda attraverso il sito istituzionale fino al 19 maggio".

Capitolo bilancio comunale.

"Le prospettive sono molto incerte - sottolinea l'assessore - ma il Comune farà la sua parte. Stiamo rivedendo interamente il bilancio di previsione 2020 e valutando le minori entrate (sanzioni amministrative, tassa di soggiorno, addizionale comunale ed altre) e le relative coperture che non devono andare a intaccare le risorse destinate alla necessaria tutela del patrimonio e all'assistenza ai cittadini, dando priorità a quelli più bisognosi che in questo difficile periodo si stanno moltiplicando. Ne approfitto infine per ringraziare l'assessora Lara Ceccarelli per il lavoro svolto nel mondo scuola (intervento su rette e trasporto scolastico) e l'assessore Francesco Corucci per il lavoro sui buoni spesa e sul contributo affitto d'emergenza".