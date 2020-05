San Miniato, Pd: contributi Tari e Imu per attività economiche e professionali

Ieri, 4 Maggio 2020, è iniziata la Fase 2. Per prima cosa desidero ringraziare, a nome di tutto il gruppo consiliare del Partito Democratico, tutte quelle donne e uomini che lavorano nel settore sanitario i quali ci hanno permesso di approdare alla fase 2 con un sensibile calo dei contagi. È evidente che, senza la dedizione di questi straordinari professionisti, difficilmente saremmo usciti per tempo da questa delicata fase di emergenza sanitaria.

Come gruppo consiliare del Partito Democratico, siamo fieri e orgogliosi di aver contribuito alla stesura di una Mozione Consiliare, votata all’unanimità, che prevede la “concessione di contributi finalizzati al pagamento della TARI e dell’IMU ai titolari di attività economiche e professionali” oltre alla richiesta di impegno alla giunta per una “riduzione generalizzata delle tariffe TARI”.

È stato un passo importante e fondamentale per far sì che i nostri concittadini possano accedere alla FASE 2 attraverso un sostegno economico.

Ci teniamo a ringraziare il Sindaco per la grande attenzione dedicata nella fase di emergenza sanitaria il quale, con un lavoro preciso volto all’ascolto dei Sindacati e delle Associazioni di categoria - che ringraziamo per non aver fatto mancare la propria voce -, ci ha permesso di riportare le corrette informazioni a tutta la cittadinanza.

È evidente che nella FASE 2, nella fase di ripartenza, servirà altro. Sottoscriviamo quanto richiesto dal Sindaco, attraverso una lettera, al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nella fase di emergenza sanitaria abbiamo avuto l’occasione di percepire le preoccupazioni di tutti i cittadini e di tutte le realtà economiche del nostro territorio, adesso però, siamo chiamati a dare risposte chiare e precise. Pensiamo che, per rispetto di tutti i lavoratori e gli imprenditori del territorio, sia necessario che il Governo nazionale fornisca al più presto queste risposte per evitare che da Giugno ci si ritrovi a stimare il calo della curva delle riaperture.

Siamo ben consapevoli che l’emergenza non è passata, che il Covid-19 genera timori tra chi ha responsabilità di governo e tra i cittadini. Lena Kellogg Sadler diceva che “La fiducia è la sola cura conosciuta per la paura.” Diamo fiducia ai nostri concittadini, affinché possano svolgere ciò per cui si sono sacrificati in questi anni e che gli consente di vivere una vita dignitosa: il proprio lavoro. Siamo certi che, con la loro sapienza, rimetteremo in moto il nostro amato Paese.

Fonte: Partito Democratico San Miniato