Trovato morto nel cantiere, il commiato: "Vittima dell'indifferenza"

Il 1 maggio all’interno dell’ex scuola Landini Marchiani di Fucecchio è stato trovato il corpo senza vita di un quarantenne di origine senegalese, si trovava lì da giorni al piano primo dell’edificio storico dove sono attualmente in corso dei lavori di ristrutturazione. La notizia ci è giunta insieme all’assicurazione sulla sanificazione dei locali.

Ci sembra che l’accaduto meriti una riflessione; così la pensa il comitato per i diritti umani nato lo scorso anno in occasione della relativa marcia ed in particolare, don Andrea Cristiani fondatore del movimento shalom e promotore del comitato.

“Un uomo vittima dell'indifferenza – dichiara don Andrea Cristiani - e della nostra tragica incapacità di rispondere ai bisogni essenziali dei diseredati e dei più soli. Una sconfitta per tutti. Lo dico non tanto e non solo per la nostra realtà locale, ma soprattutto per le politiche globali sempre più razziste e discriminatorie”

Per questo ha promosso un comunicato condiviso e sottoscritto da tutte le persone ed associazioni firmatarie, per rimarcare che ogni persona ha un valore inestimabile ed è responsabilità della società tutta prendersi cura delle fasce più vulnerabili, di quelle che papa Francesco chiama le persone scartate.

Per rendere omaggio a questa persona e simbolicamente a tutte le altre centinaia di migliaia che si trovano nel nostro Paese, ci siamo dati appuntamento mercoledì 6 maggio alle ore 11.00 presso il poggio Salamartano a Fucecchio, cuore del centro storico e drammaticamente vicino all’edificio dove l’anonimo “scarto “aveva trovato rifugio e dove è morto nello squallore di una solitudine assoluta.

L’incontro avrà quattro momenti: Riflessione libera dei partecipanti, Momento di preghiera interreligiosa, Silenzio alla memoria di tutti gli uomini e le donne scartate dal nostro mondo, Posa di un mazzo di fiori su di un simbolico simulacro con sopra il Corano libro sacro per l’Islam. All’incontro parteciperà anche il Sindaco che ha condiviso l’iniziativa.

Il commiato sarà trasmesso sulla pagina facebook del Movimento Shalom e della Parrocchia Collegiata di Fucecchio.

Ogni Amministrazione pubblica, associazione gruppo e movimento è libero di mandare la propria adesione.

Richiediamo fin da ora alle autorità competenti, l’autopsia per assicurarci sulla causa della morte; non ci accontentiamo di una presunta intossicazione dal carbonio sprigionata dal fuoco per ripararsi dal freddo e chiediamo ogni indagine per risalire alla sua storia personale e alla sua famiglia di origine. Tutto questo da considerare prioritario alla sanificazione del luogo del lutto.

Ci auguriamo altresì che prima del commiato di mercoledì l’anonima vittima possa avere un nome.

Il momento di memoria sarà svolto seguendo tutti i protocolli di sicurezza come previsto dall’ultimo Dpcm per i funerali.