Aeroporto Firenze, Fattori e Sarti: "Da Italia Viva attacco personale nei confronti di un oppositore politico"

Aeroporto di Firenze, Fattori e Sarti: “da Italia Viva un attacco personale nei confronti di un oppositore politico. Solidarietà a Mauro Romanelli”

"L’attacco di Italia Viva a Mauro Romanelli è degno di una ‘destra' priva di argomenti politici, che scende sul piano personale contro chi la pensa in maniera diversa. Il partito di Matteo Renzi pare non volersi rassegnare di fronte alle ripetute bocciature del progetto del nuovo aeroporto di Firenze da parte della giustizia amministrativa”. Così i consiglieri regionali di Toscana a sinistra Tommaso Fattori e Paolo Sarti hanno commentato il post pubblicato stamani sulla pagina Facebook di Italia Viva Toscana contro l’ex consigliere regionale e presidente dell’associazione ambientalista EcoLobby Mauro Romanelli, reo di essere da sempre contrario al progetto del nuovo scalo fiorentino e di aver per questo polemizzato con Italia Viva. “Esprimiamo la nostra solidarietà a Romanelli - hanno aggiunto i consiglieri – è scorretto cercare di esporre un cittadino alla pubblica ‘gogna' per quel che pubblica sulla sua pagina Facebook personale, con tanto di foto in primo piano”.

Fonte: Gruppo Consiliare Toscana a Sinistra Regione Toscana - Ufficio stampa