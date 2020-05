Ammortizzatori per la crisi Covid-19, Pieroni (PD): "La Regione ha velocizzato, lo faccia anche lo Stato"

Sburocratizzare e semplificare è ciò che chiedono i cittadini in questo tempo di crisi che stiamo vivendo – afferma il consigliere regionale Andrea Pieroni dopo varie segnalazioni –. In questa fase di contrazione economica da coronavirus occorre essere rapidi e immediati, invece stiamo registrando testimonianze su difficoltà e lentezze per le imprese nell’accesso alle risorse del Governo con il decreto liquidità da circa 400 miliardi di euro. Problemi in questo senso anche per i dipendenti per accedere alle indennità della cassa integrazione in deroga per la quale, tra l’altro, la Regione Toscana ha aggiunto 60milioni in più a quelli dello Stato (e anticipato la cassa integrazione senza alcuna spesa per i lavoratori) e problemi per le partite iva rispetto al bonus da 600 euro. Difficoltà e lentezze invece di semplicità e velocità. Questo genere di problemi sono l’altro virus verso il quale dobbiamo combattere tutti insieme e su questo ha fatto bene in presidente della Regione Enrico Rossi a richiamare il Governo ad un impegno forte, anche per non vanificare il prezioso lavoro fatto in queste settimane – conclude il consigliere Pd –.