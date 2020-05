"Brigidino a rischio estinzione": 100 aziende protestano a Lamporecchio

I brigidinai di Lamporecchio e Larciano venerdì mattina alle 10 saranno davanti al Comune di Lamporecchio per puntare i riflettori sulle condizioni della categoria degli ambulanti fieristici e consegnare al sindaco le chiavi delle nostre aziende e dei nostri furgoni.

I Brigidinai Uniti, questo il nome del collettivo, fanno sapere: "Siamo oltre 100 aziende, il che vuol dire circa la metà della popolazione del paese di Lamporecchio (sulle 3mila persone), principalmente a conduzione familiare, che a causa dello stop per il coronavirus da mesi oramai sono ferme a causa dello stop degli eventi e che vedono allontanarsi sempre più il momento in cui potremo riprendere a lavorare. A rischio non ci sono solo decine di azienze ma anche il futuro stesso del brigidino che vede la seria probabilità di un eventuale estinzione, uno dei simboli culinari della Toscana nel mondo, che potrebbe non sopravvivere a questa difficile crisi".