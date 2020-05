Carica 1500 chili di scarti tessili per smaltirli illegalmente, sequestro e denuncia

Un furgone con 1500 chili di scarto tessile è stato sequestrato oggi a Prato. I rifiuti da quanto si apprende erano pronti per essere abbandonati in modo illecito. A trasportarli un marocchino di 30 anni, residente a Pistoia, che li aveva prelevati da una ditta del Macrolotto, una confezione gestita da cittadini cinesi. L'uomo è stato visto mentre entrava nel piazzale dell'azienda per poi caricare sacchi di rifiuti tessili fino a stipare un furgone Ducato. E' stata denunciata la titolare della ditta, una cinese di 36 anni per aver conferito i propri scarti tessili in maniera illecita a persone non autorizzate al trasporto e che sicuramente li avrebbero smaltiti in maniera irregolare.

