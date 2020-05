Carrozzeria in fiamme a Sesto Fiorentino

Due incendi in corso nella notte nell'area fiorentina. I vigili del fuoco di Firenze ovest e Calenzano stanno intervenendo a Sesto Fiorentino, in via De Gasperi, per un incendio che ha coinvolto una carrozzeria.

Al momento l'incendio è sotto controllo e a causa del denso fumo sprigionatosi, si sta recando sul posto anche il carro aria dalla sede centrale di Firenze. Non si segnalano persone coinvolte.

Il secondo intervento riguarda un'auto in fiamme in via Mannelli a Firenze. Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Firenze.