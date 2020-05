Ciclista investito da un'auto, portato in ospedale in codice rosso

Anche questa volta le immagini dei varchi posti agli ingressi della città sono stati determinanti per ricostruire la dinamica dell' incidente avvenuto stamattina, 6 maggio, alle ore 8,40 in via Berlinguer all'intersezione con via Pier Della Francesca a Bagnolo. Gli occhi elettronici hanno ripreso il momento dell'impatto tra un'auto, una Lancia Y, condotta da una donna di 51 anni di Montemurlo e un ciclista di 71 anni, sempre residente a Montemurlo. In conseguenza dell'urto l'uomo, a bordo di una bici da corsa, è caduto rovinosamente a terra sbattendo la testa. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della polizia municipale di Montemurlo e i mezzi di soccorso che hanno trasportato l'uomo all'ospedale di Prato in codice rosso. Il ciclista, che è rimasto sempre cosciente, si trova attualmente in osservazione al Santo Stefano.«Ancora una volta i varchi elettronici dimostrano la loro utilità- spiega il sindaco Simone Calamai - Solo poche settimane fa grazie al nostro sistema di video-sorveglianza eravamo riusciti a risalire alla responsabile di un incidente in via Montalese, che aveva causato il danneggiamento dei pioli che delimitano la pista ciclabile, e ancora al conducente di un camion che aveva perso un grosso carico in via Scarpettini. Oggi i varchi si rivelano ancora una volta molto utili per ricostruire la dinamica di un incidente, che vede coinvolto un ciclista». In questi primi giorni della fase 2, della graduale ripresa lavorativa i varchi stanno registrando un deciso aumento di traffico in città. Solo ieri, 5 maggio, alle ore 19 i veicoli in entrata a Montemurlo sono stati 33 mila, ancora pochi rispetto alla media di 60 mila veicoli dei giorni di normalità, ma in costante crescita dalla metà di marzo. Basti pensare che in pieno lockdown, sabato 28 marzo, a Montemurlo i veicoli in entrata furono appena 2 mila.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa