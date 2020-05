Consiglio Comunale Certaldo in videoconferenza, sarà disponibile su YouTube

Si informa che il giorno 11 maggio 2020 si terrà il Consiglio Comunale straordinario alle ore 20,15 in prima convocazione ed alle ore 20,30 in seconda, in modalità video-conferenza.

La convocazione è stata preceduta dall'emanazione di un provvedimento da parte della presidente del Consiglio Comunale, Romina Renzi, con il quale sono stati definiti i criteri per la tenuta delle sedute del Consiglio Comunale in modalità videoconferenza. La seduta sarà comunque trasmessa sul canale https://www.youtube.com/user/ComunediCertaldo

Ordine del Giorno

VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

1) VERBALE SEDUTE DEL 28.12.2019 e 10.02.2020 – Lettura ed approvazione.

(Ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del C.C. si comunica che i suddetti verbali sono a disposizione per la visione presso la Segreteria).

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

2) RATIFICA DELIBERAZIONE D'URGENZA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 19.03.2020 avente per oggetto: "BILANCIO PREVENTIVO 2020/2022 – Variazioni.”.

3) RATIFICA DELIBERAZIONE D'URGENZA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56 DEL 03.04.2020 avente per oggetto: "BILANCIO PREVENTIVO 2020/2022 – Variazioni.”.

4) OPERE PUBBLICHE – Verifica vulnerabilità sismica e progettazione fattibilità tecnico-economica dei lavori di adeguamento funzionale del ponte sul fiume Elsa sul confine geografico dei territori provinciali di Firenze e Siena – Accordo di programma tra la Provincia di Siena la Città Metropolitana di Firenze ed i Comuni di Certaldo Gambassi Terme e San Gimignano – Approvazione.

5) BIBLIOTECA COMUNALE – Rete documentaria locale REA.NET – Approvazione schema di convenzione tra i Comuni aderenti per la durata di tre anni.

6) CONSIGLIO COMUNALE – La nuova carta dei diritti della bambina – Esame ed adozione.

ORDINI DEL GIORNO – MOZIONI

7) CONSIGLIO COMUNALE – Adozione di misure in favore della comunità di Certaldo volte alla tutela della salute dei più fragili e del sostegno economico delle attività presenti sul territorio – Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo.

8) CONSIGLIO COMUNALE – Azioni e buone pratiche da adottare per una adeguata recovery strategy a seguito dell’emergenza nuovo coronavirus – Esame mozione presentata dal gruppo consiliare Lega – Salvini Certaldo.

9) CONSIGLIO COMUNALE – Intitolazione di un luogo pubblico agli “Esuli di Istria Fiume Dalmazia ed ai martiri delle foibe” - Esame mozione presentata dai consiglieri Baldini e Palazzo della lista Lega – Salvini Certaldo.

10) CONSIGLIO COMUNALE – Campagna nazionale “No mozziconi a terra” – Esame mozione presentata dai consiglieri Baldini e Nencini della lista Lega – Salvini Certaldo.

COMUNICAZIONI

11) COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

12) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa