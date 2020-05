Coronavirus, Pugnalini: "Ruolo chiave per le donne in prima linea"

“Il nostro pensiero e il nostro impegno vanno verso tutte quelle donne che sono in prima linea in questo momento di emergenza sanitaria, sociale ed economica. A quelle negli ospedali, nelle RSA, nei supermercati e in tutti quei servizi essenziali, spesso sotto pagati e a quelle che sono in smart working. E’ importante riconoscere il loro ruolo chiave, non lasciarle ai margini del sistema e aiutarle a conciliare famiglia e lavoro”.

Così interviene la presidente della commissione regionale pari opportunità Rosanna Pugnalini, a pochi giorni dai documenti inviati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome delle Pari opportunità alla ministra Elena Bonetti e al capo del dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli per ribadire il ruolo e l’importanza delle donne in questo momento particolare.

Pugnalini esprime il sostegno di tutta la commissione che “continua il suo lavoro seppure ‘a distanza’. Un pensiero va poi alle donne vittime di violenza di genere preoccupate per le convivenze forzate. Infine, Pugnalini ricorda l’impegno della commissione verso le istituzioni “affinché non ci si dimentichi di loro e affinchè vengano riconosciute le competenze femminili, spesso dimenticate e non solo nella composizione delle task force”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa