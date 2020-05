Daini 'a passeggio' in centro a Viareggio in piena notte

Video pubblicato dalla fondatrice dell’Associazione Nati Liberi Onlus di Pietrasanta Lory Bottari

Una coppia di daini va a passeggio nel centro di Viareggio durante la notte. Quale momento migliore se non quello in cui per strada non c'è nessuno: la notte? Ma non una notte qualsiasi. una notte della Fase 2 per l'emergenza coronavirus, che vede tutti a casa. Non è la prima volta che questi splendidi cervidi fanno una passeggiata notturna in città. Già alla fine di marzo infatti, erano stati fotografati da alcuni residenti.

I due daini sono stati sorpresi tra via Mazzini e via Puccini nei pressi della stazione ferroviaria la notte scorsa dal personale in servizio di una volante del commissariato di polizia e sono stati "scortati" fino al loro habitat nella pineta di Levante in Darsena.

Con un po' di fatica, riferisce il commissariato, e tanta pazienza da parte degli agenti, tutto si è concluso bene. I daini sono stati filmati.